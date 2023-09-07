أعلن ‏نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب فيصل الغامدي قادما من نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع إكس صورة للاعب فيصل الغامدي معلقا عليها “الفرق .. تدرون اش الفرق ؟!.. خلّي وخذيته غصب”.

والجدير بالذكر الغامدي صاحب الـ22 عاما لعب 31 مباراة مع الاتفاق وكان ضمن اهتمامات أهلي جدة قبل أن يدخل الاتحاد سباق التعاقد معه.