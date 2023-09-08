تعرض مجموعة من الأوروبيين إلى السرقة ، أثناء سفرهم إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية بغرض السياحة.
وأوضح مقطع الفيديو ، مجموعة من الشباب والفتيات قد تعرضوا للسرقة ، ما إن وصلوا إلى البحر ، حيث كسر اللصوص سياراتهم وأخذوا هواتفهم ، والكاميرات ، واللابتوبات ، الآيبادات ، بالإضافة إلى جوازات سفرهم .
وقد آثار مقطع الفيديو ، جدل واسع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث علق بعض الآمريكين بأن بلدهم أصبحت مثل دول العالم الثالث .
هذي فعايل سِيادة الرّئيس
الرّوسي : فلاديمير بوتين …
قلَب عليهم الموازين …
فأصبحت أمريكا مرتعاً لِلّصوص
و ملاذاً غير آمن لِلبَشر بعد
أن كانت تنشر اللّصوصيّة
و العمليات الإجرامية في
دُول العالم الثالث …
لِلظّالِم يوم…و ها قد حَلّ
بِهِم…
…🇸🇦 …
امريكا اكثر اجراما من دول العالم الثالث