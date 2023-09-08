تعرض مجموعة من الأوروبيين إلى السرقة ، أثناء سفرهم إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية بغرض السياحة.

وأوضح مقطع الفيديو ، مجموعة من الشباب والفتيات قد تعرضوا للسرقة ، ما إن وصلوا إلى البحر ، حيث كسر اللصوص سياراتهم وأخذوا هواتفهم ، والكاميرات ، واللابتوبات ، الآيبادات ، بالإضافة إلى جوازات سفرهم .

وقد آثار مقطع الفيديو ، جدل واسع على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث علق بعض الآمريكين بأن بلدهم أصبحت مثل دول العالم الثالث .