‏تستمر أعمال تنفيذ جسر الدراجات أحد مرافق مشروع ‎المسار الرياضي في الرياض ، والذي يمتد بطول 900 متر .

ويعمل الجسر على توفير فرصة ممارسة رياضة ركوب الدراجات والمشي في مسارات مخصصة وآمنة، ومن المتوقع اكتمال المنطقة في الربع الأول من عام 2024م .

ويُذكر أن هذا المشروع أحد المشروعات الخاصة بالاستدامة البيئية في الرياض ، وذلك لتعزيز صحة ورفاهية المواطنين ، من خلال توفير مسارات مشجرة للمشاة والدراجات ، بالإضافة إلى التحفيز على ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات.