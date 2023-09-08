تستمر أعمال تنفيذ جسر الدراجات أحد مرافق مشروع المسار الرياضي في الرياض ، والذي يمتد بطول 900 متر .
ويعمل الجسر على توفير فرصة ممارسة رياضة ركوب الدراجات والمشي في مسارات مخصصة وآمنة، ومن المتوقع اكتمال المنطقة في الربع الأول من عام 2024م .
ويُذكر أن هذا المشروع أحد المشروعات الخاصة بالاستدامة البيئية في الرياض ، وذلك لتعزيز صحة ورفاهية المواطنين ، من خلال توفير مسارات مشجرة للمشاة والدراجات ، بالإضافة إلى التحفيز على ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات.
اتمنى وجود مثل هذه المسارات وانتشارها في احياء الرياض حتى تعطينا العزيمة للمشي وقرب المسار من الحي يعينك بعد الله على الاستمرار وتصبح عادة عند الكثير ..
مسارات العز الرياضية بالتوفيق
وين طيب موقعة من الرياض ولازم امكان كثيرة للمشي يخصصوونها شكرا لمجهودهم
جميل،،
ياليت هذه الجسور ان لاتركز على حي معين بحيث تتعدد في عدة احياء على طول المسار
جمِيل و رائع…
لكنّ نتمنّى أن لا نُدخِل
الشيطان في هذا المسار
الرّياضي في الرّياض …
بِمَعنى : يجِب أن يكون هُنالك
مسار خاص بالشباب و مسار
خاص بالعوائل ؛ فالإختلاط
حرام و سيحِيد بالمسار
الرّياضي عن هدفِه الأسمى …
…🇸🇦 …