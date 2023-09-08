أكد مهندس تخطيط النقل والمرور، المهندس عبد العزيز السحيباني، أن منع بعض المركبات والشاحنات القديمة سيقلل من الازدحام المروري في المدن الكبرى.

وقال المهندس عبدالعزيز السحيباني، عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن السيارات القديمة بطيئة في الحركة وتسبب ازدحامًا كما قد تتعطل في وسط الطريق.

وأشار عبدالعزيز السحيباني، إلى أن النقل الجديد عالميًا سيعتمد على الأنسنة.