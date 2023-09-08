أكد مهندس تخطيط النقل والمرور، المهندس عبد العزيز السحيباني، أن منع بعض المركبات والشاحنات القديمة سيقلل من الازدحام المروري في المدن الكبرى.
وقال المهندس عبدالعزيز السحيباني، عبر برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن السيارات القديمة بطيئة في الحركة وتسبب ازدحامًا كما قد تتعطل في وسط الطريق.
وأشار عبدالعزيز السحيباني، إلى أن النقل الجديد عالميًا سيعتمد على الأنسنة.
فيديو | مهندس تخطيط النقل والمرور م. عبد العزيز السحيباني: منع بعض المركبات والشاحنات القديمة سيقلل من الازدحام المروري في المدن الكبرى، والنقل الجديد عالميا سيعتمد على الأنسنة#الراصد pic.twitter.com/GBD8iLcqT9
— الراصد (@alraasd) September 6, 2023
والله اظنك مانت داري عن أحوال المواطنين
نحن البلد الوحيد اللــي لا نستخدم القطارات لا بين المدن الرئيسـيه ولا داخل المدن الكبيره وهذا طبعاً يجعلنا متخلفين جداً عن العالم المتحضر …