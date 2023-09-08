أكد الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش، أن المرأة من الضروري أن تكون متمكنة ومثقفة ومستقلة ماديًا .

وقال بوخش في مقطع فيديو :” المرأة المستقلة مادياً ستبقى معك برغبتها و ليس لحاجتها لك.

وأضاف:” المرأة اللي عندها ثقافة وشعور بالثقة، يكون تفكيرها أنا أقد أشتغل وين ما أبغى أشتغل، أنا عندي فلوسي.”

وتابع :” هي ما تحتاجك، ولو طلبت تكون معاك يكون عن رغبة وليس لحاجة، حلو إن الإنسان يقول أنا ما احتاجك بس أرغب أكون معك .”