أكد الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش، أن المرأة من الضروري أن تكون متمكنة ومثقفة ومستقلة ماديًا .
وقال بوخش في مقطع فيديو :” المرأة المستقلة مادياً ستبقى معك برغبتها و ليس لحاجتها لك.
وأضاف:” المرأة اللي عندها ثقافة وشعور بالثقة، يكون تفكيرها أنا أقد أشتغل وين ما أبغى أشتغل، أنا عندي فلوسي.”
وتابع :” هي ما تحتاجك، ولو طلبت تكون معاك يكون عن رغبة وليس لحاجة، حلو إن الإنسان يقول أنا ما احتاجك بس أرغب أكون معك .”
مالت عليك ** زبدة الكلام عندك يعني المرأة ما تحتاج للرجل **!!!
والسبب لأنها عندها المال و تقدر تعيش من غير الرجل بس تقول أرغب أكون معك ** يعني صورة مكملة ليس الا **
و هذا هو التفكير العقيم اللي أنت تفكر فيه **!!!!
خِش بزرِيبة البهائم …يا بوخش…
يدعو لتَمرّد المرأة على
أسرتها…و العياذ بالله …
….المرأة المُسلمة مُكرّمة
في بيتها و بين محارِمها…
شريفة و مُصانَة…لها غرفتها
الخاصة و خصوصيتها و إن
ذهبت للعمل فهي في
بيئةٍ نسائية خاصة ..لها
راتبها ..و تذهب و تعود بحِماية
محارِمها …
………………
أمّا بوخش :
يبُث السّموم عبر تيك توك…
و لو كان رَيّال ؛ ما حط
الــــbracelet إسوارة بالمِعصم😂
و الشّعَر قزَع…و العياذ بالله …
…خبلان…
…🇸🇦 …
👍👍👍👍
💕💕💕💕
العلاقه بين الرجل والمراءه ليست مبنيه على الماده
الحرمه تبي رجال لو معها كنز قاارون فاهم قصدي
المرأة تخرب بيتها بيدها لأتفه الأسباب والمتضرر هم الاولاد