انفصل الممثل العالمي آل باتشينو عن الكويتية نور الفلاح وذلك بعد 3 أشهر على إنجاب طفلهما رومان الفلاح باتشينو.

وتقدمت نور بطلب للحصول على حضانة رومان؛ حيث أبلغت الفلاح أنها مستعدة لمنح النجم السينمائي المخضرم حضانة قانونية مشتركة لابنهما الصغير، الأمر الذي سيمنحه رأيًا في المسائل المتعلقة بالتعليم والدين والعلاج الطبي.

وأدرجت الفلاح وثيقة بعنوان “الإعلان الطوعي عن النسب”، والتي وقعتها هي وباتشينو بعد 6 أيام من استقبالهما ابنهما، فيما اعترفت الوثيقة، التي وقعها شاهد طرف ثالث، بأبوة باتشينو للطفل.