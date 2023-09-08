بدأت شركة العثيم للاستثمار ، تنفيذ مشروع العثيم سيركل ، أحدث المشاريع السياحية متعددة الاستخدام بمحافظة الخبر ، على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع في الواجهة البحرية .

ويشمل المشروع على عدة مرافق ترفيهية وتجارية ونادي رياضي ، وسلسلة من المطاعم والمقاهي ، بالإضافة إلى مكاتب تجارية، ونادي رياضي ومنتجع صحي، ومسطحات خضراء.

ويُذكر أن هذا المشروع ، ضمن سلسلة من المشاريع الترفيهية، التي تشهدها المنطقة الشرقية ؛ بهدف الارتقاء بجودة وأسلوب الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال تنوع الخيارات والأنشطة الترفيهية والاستثمارات في قطاع الترفيه ضمن الشراكة مع القطاع الخاص .