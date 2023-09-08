جمعت لحظات رائعة نجوم مسلسل طاش ماطاش القدامى بمنزل الفنان عبدالله السدحان.

وظهر رموز المسلسل الشهير مستمتعين بوقتهم خلال استضافة الفنان عبدالله السدحان لهم بمنزله، إلا أن هذه الجمعة كانت بدون حضور ناصر القصبي.

ومسلسل طاش ما طاش هو مسلسل رمضاني كوميدي من بطولة عبدالله السدحان وناصر القصبي، وتم عرضه في رمضان عام ١٩٩٣.