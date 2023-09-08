جمعت لحظات رائعة نجوم مسلسل طاش ماطاش القدامى بمنزل الفنان عبدالله السدحان.
وظهر رموز المسلسل الشهير مستمتعين بوقتهم خلال استضافة الفنان عبدالله السدحان لهم بمنزله، إلا أن هذه الجمعة كانت بدون حضور ناصر القصبي.
ومسلسل طاش ما طاش هو مسلسل رمضاني كوميدي من بطولة عبدالله السدحان وناصر القصبي، وتم عرضه في رمضان عام ١٩٩٣.
الله يديم الجمعه بينهم بس انا زعلان منك ياعبدالله السدحان ليش ماعزمتني والله زعلان منك ياعبدالله
الله يديم الجمعه بينهم بس انا زعلان منك ياعبدالله السدحان ليش ماعزمتني والله زعلان منك ياعبدالله
الله يديم الجمعه بينهم بس انا زعلان منك ياعبدالله السدحان ليش ماعزمتني والله زعلان منك ياعبدالله
اوكي
كانت ايام حلوة وفن هادف مو بمثل الحين خلاعه ووساخه وتعرّي
كانت ايام حلوة وفن هادف مو بمثل الحين خلاعه ووساخه وتعرّي
الله يرحم فهد الحيان وعبدالخالق الغانم
رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين امين
اوكي