تعد سيارة نيسان باترول SE بلاتينيوم من إحدى الفئات التي طرحتها شركة نيسان لسيارة باترول .

واستعرض المتخصص في مراجعات السيارات، عبدالرحمن الخالدي، مواصفات السيارة، حيث ذكر أنها تحتوي على الصدامات الأمامي والخلفي الجنوط 20،كما تحتوي على الوسائد الهوائية للسائق، كما تحتوي على شاشة الرؤية الشاملة الذكية مع مستشعر الأجسام المتحركة، ورادار تحديد مسار نقاط عمياء مثبت ذكي.

ولفت إلى أن السيارة بها 13 سماعة، ومقاعد جلد بخاصية التسخين والتبريد، ويتراوح سعرها 276000﷼، منوها بمزايا نيسان باترول SE T2، والتي تشمل فتحة سقف، وكشفاف ضباب LED، وشاشة 12.3بوصه 6 سماعات سماعتين لاسلكية، وكاميرة الرجوع للخلف، ويبلغ سعرها 231150﷼.

وأكد أن أقل فئات نيسان باترول، هي نيسان باترول SE T2، مضيفا أن السيارة بها فتحة سقف، وكشاف ضباب LED، وشاشة 12.3بوصه 6 سماعات، وسماعتين لاسلكية، وكاميرة الرجوع للخلف ومرآة الرؤية الخلفية الذكية وسعرها تقريبا 231150﷼.