ظهرت زوجة الملك الأردني عبدالله الثاني والسيدة الأولى في الأردن الملكة رانيا العبدالله، بإطلالة صيفية جديدة لفتت الأنظار حسب مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي في “انستغرام queenrania”.

واجتمعت زوجة العاهل الأردني مع عدداً من الشباب الرياديين من أصحاب الشركات الناشئة في مركز أعمال “ذي أوفيس The Office”، واستمعت لشرح عن فكرة نشاطاتهم وما يقدمونه من إنجازات.

وكانت إطلالة الملكة العبدالله تنورة منسقة مع بلوزة بيضاء ذات أكمام قصيرة، مع حزام أخضر وحذاء بكعب عال من “جيمي شو” من الجلد الأبيض وحقيبة من ماركة LOEWE.

وحملت الملكة رانيا زوجة الملك الأردني عبدالله الثاني، حقيبة بتصميم ناعم يتماشى مع باقي تفاصيل إطلالتها الصيفية اللافتة ومعها ارتدت نظارة شمسية بإطار رمادي.

وتحتل الملكة رانيا العبدالله، رائدات الجمال والأناقة حول العالم، وتطل دائما برشاقة ومستوى جمال عالي، رغم بلوغها سن الـ53 عاما، حيث كانت تحتفي منذ أيام بعيد ميلادها.

وتناول اللقاء تحدث الشباب الرياديون الذين التقت فيهم الملكة رانيا، عن مشاريعهم المتنوعة بين الفنون والحرف اليدوية والتغذية الصحية ومستلزمات رياضية.

كما تحدثوا عن تطوير التطبيقات وخدمات الصحة النفسية والمجوهرات والتسويق والسياحة والتصميم وغيرها، وفق ما نقله موقع “رؤيا” الأردني.

وتضمن اللقاء أيضا تقديم شرح عن فكرة مراكز الأعمال في عمان، وما تقدمه من حلول لتحديات الشركات الناشئة مثل الغلاء والتكاليف المرتفعة.

وتعد تلك المراكز أحد الحلول المهمة لتوفير احتياجات المستخدمين، من متطلبات المساحة المكتبية المتغيرة والمستلزمات المختلفة.