علق مستشار الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش على خبر ربط الباعة الجائلين بوثيقة العمل الحر.

وقال المهباش:” اتعاطف كثير مع هؤلاء الباعة، لأن هذا العمل يعد مصدر رزق لهم وعدم وجود حل لهم تعد مشكلة كبيرة، لذلك فإن وجود حل يشرع عملية التجارة لهم هو أمر مهم جدا”

وأضاف ” الترابط الذي نراه اليوم بين الهيئات والوزارات ترابط جميل جدا، وحتى يقنن البائع عمله يطلع رخصة عمل حر عبر وزارة الموارد البشرية ومن خلال هذه الرخصة يطلع الوثيقة من منصة بلدي ”