تعرض عالم أمريكي لوعكة صحية مفاجئة، أثناء تواجده في أحد الكهوف ، على عمق أكثر من ألف متر، في جنوب غرب تركيا، وتواصل السلطات التركية جهودها لإنقاذه من داخل الكهف، لليوم الرابع على التوالي .

وتقوم السلطات التركية بمساعدة خبراء كهوف أتراك ودوليين على إنقاذ عالم الكهوف الأمريكي، مارك ديكي، الذي يبلغ من العمر 40 عاماً، بعد أن علق داخل كهفٍ يقع في منطقة «سوجوزو» .

وقامت فرق الإنقاذ ، بنصب بعض الخيام في مكان قريب من الكهف، حيث تخطط لكيفية إخراج العالم الأمريكي، وقدمت السلطات التركية منذ بداية وقوع الحادث، الرعاية الطبية للعالم الأمريكي، بعد إصابته بنزيف شديد في الجهاز الهضمي على نحو مفاجئ خلال عمله مع الفريق البحثي في رحلة استكشافية .

ويُذكر أن العالم الأمريكي لم يكن بمفرده، وإنما كان جزءاً من الفريق البحثي المكون من 4 علماء أمريكيين و4 أتراك و4 رومانيين وخبير مجري.