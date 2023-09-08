سرد مأذون شرعي قصة شاب تأخرت فتاة في الموافقة على خطبته لها فتزوج من امرأتين.

وقال المأذون بأن شاب هاتفه في يوم وطلب منه أن يأتي ليكتب زواجه من فتاة، وعندما حضر جلس مع الفتاة وتحدث معها ووجدها قابلة للزواج.

وأضاف المأذون بأنه استمع إلى حديث دار بين الشاب وخاله، حيث تقدم الشاب في البداية لفتاة وتركها لمدة 6 أشهر ولم أرد عليه، وعندما جائه خاله عن سبب عدم زواجه حتى الآن طلب منه البحث.

وتابع المأذون بأن خال الشاب احضر له عروسه وتقدم لها للزواج، وبعد أسبوع جائه الرد من الفتاة التي تقدم لها في البداية فتشاور مع خاله في الأمر، فرد عليه زيادة الخير خيرين.

وأردف المأذون بأنه ذهب مع الشاب للفتاة الأخري وعرض عليها الأمر، فوجد أنها متقبلة الأمر ولا تمانع من الزواج، فتزوج الشاب من الفتاتين.