عاقبت محكمة مصرية اليوم الخميس عارضة الأزياء سلمى الشيمي بالحبس عامين، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، وتغريمها 100 ألف جنيه.

وتقدمت سلمى الشيمي باستئناف بعد صدور الحكم، وتم تحديد جلسة بشهر نوفمبر المقبل، لنظره أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية.

وتبين من أمر أمر إحالة المتهمة أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام”، باستخدام حسابات إلكترونية خاصة بها، ظهرت خلالها بملابس فاضحة وتراقصت على نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.

كما قامت المتهمة بإنشاء حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية الدولية مواقع فيس بوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام،” بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ويأتي ذلك بعد أن تقدم محام ببلاغات ضد سلمى الشيمي؛ لنشرها مقاطع وصورا منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري، ومسيئة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.