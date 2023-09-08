أظهرت صور قديمة مظاهر الحياة في قرية اللدام بمحافظة وادي الدواسر بالرياض قبل 49 عاما.

وأظهرت الصور التي التقطت عام 1974 عدد من البيوت البسيطة بها أشجار، ويمشى أمامها نساء وأطفال.

وبينت صورة أخرى رجال وشباب وهم يحلمون أدوات يستخدموها في عملهم.