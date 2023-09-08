أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن توفر فرص تدريبية على رأس العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبر برنامج تمهير لمبادرة (المراقب المجتمعي) للرجال والنساء حملة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات.

وأوضحت أنها تحتاج إلى التخصصات التالية:

– فني نظم حاسب آلي (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)

المتطلبات: دبلوم (كافة التخصصات مطلوبة – لا يشترط الخبرة).

رقم الإعلان: 24439459

– محلل بيانات (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (تصميم وادارة قواعد البيانات والشبكات – لا يشترط الخبرة).

رقم الإعلان: 24439316

– محاسب (عدد 10 – للرجال والنساء – الدمام)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (المحاسبة والضرائب – لا يشترط الخبرة).

رقم الإعلان: 24439354

أخصائي تطوير اداري (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (الادارة والتسيير – لا يشترط الخبرة).

رقم الإعلان: 24439387

محلل نظم معلومات (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)

المتطلبات: دبلوم (كافة التخصصات مطلوبة – لا يشترط الخبرة).

رقم الإعلان: 24439256

– اخصائي اعلامي (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (الاعلام والصحافة – لا يشترط الخبرة).

رقم الإعلان: 24439400

اخصائي تغذية (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (كافة التخصصات مطلوبة – لا يشترط الخبرة).

رقم الإعلان: 24439778

– أخصائي عمليات موارد بشرية (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (كافة التخصصات مطلوبة – لا يشترط الخبرة).

رقم الإعلان: 24439380

– مراقب خدمات عامة (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)

المتطلبات: دبلوم (كافة التخصصات مطلوبة – لا يشترط الخبرة).

رقم الإعلان: 24439348

– أخصائي خدمة اجتماعية (عدد 15 – للرجال والنساء – الدمام)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (علم الاجتماع، الدراسات الثقافية – لا يشترط الخبرة).

رقم الإعلان: 24439409

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى حسب متطلبات كل وظيفة.

– ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الثلاث أشهر السابقة.

– ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

– رخصة قيادة سارية المفعول.

المزايا:

– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

– يحصل المتدرب على شهادة شكر وتقدير من أمانة المنطقة الشرقية.

– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

– يحصل المتدرب مكافأة مالية من صندوق تنمية الموارد البشرية (3000) شهرياً.

فترة التدريب ستكون لمدة (ستة أشهر) علماً بأن التدريب غير منتهي بالتوظيف.

طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

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