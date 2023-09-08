أعرب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، عن غضبه من ناديي ريال مدريد وبرشلونة، بعد إعادة انتخابه رئيسًا لاتحاد الأندية الأوروبية.

وقال الخليفي: “لا دوري سوبر، لا أحد يريد القيام بذلك، نحن لا نهتم بما يفعلانه، كان هناك ثلاثة فرق، الآن أصبح هناك فريقان”؛ في إشارة إلى ريال مدريد وبرشلونة.

وأضاف: “لن أنسى أبدًا جميع الرسائل الواردة من مجموعة الواتساب التابعة لمجلس اتحاد الأندية الأوروبية، يوم الأحد 18 أبريل 2021″، مستكملا: “في الواقع، اعتقدت أن هاتفي قد تم اختراقه”.

وتم إعادة انتخاب ناصر الخليفي بالإجماع رئيسا لاتحاد الأندية الأوروبية للسنوات الأربع المقبلة.