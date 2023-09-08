أعرب ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، عن غضبه من ناديي ريال مدريد وبرشلونة، بعد إعادة انتخابه رئيسًا لاتحاد الأندية الأوروبية.
وقال الخليفي: “لا دوري سوبر، لا أحد يريد القيام بذلك، نحن لا نهتم بما يفعلانه، كان هناك ثلاثة فرق، الآن أصبح هناك فريقان”؛ في إشارة إلى ريال مدريد وبرشلونة.
وأضاف: “لن أنسى أبدًا جميع الرسائل الواردة من مجموعة الواتساب التابعة لمجلس اتحاد الأندية الأوروبية، يوم الأحد 18 أبريل 2021″، مستكملا: “في الواقع، اعتقدت أن هاتفي قد تم اختراقه”.
وتم إعادة انتخاب ناصر الخليفي بالإجماع رئيسا لاتحاد الأندية الأوروبية للسنوات الأربع المقبلة.
ترك دخليل لولا مليارات قطر ماكنت موجود معاهم
الحبلاني متأثر ببطاقه أكتساب تبع العثيم
يعتقد نفسه على كل تعليق يحسب له نقاط مشتريات
تراه رافع ضغطي هالحبلاني
لاتسوي لي فيها زعلان ومالك رغبة ، انتخاب يعني انك مرشح نفسك ، ثانيا تقدر تعتذر
حبلاني ياثور في كل خبر تحط لايك ومن داري ايش السالفه
⚽⚽⚽⚽
👍👍👍👍