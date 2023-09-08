تعطلت صفقة انتقال البرتغالي جوتا لاعب نادي الاتحاد إلى نادي الاتفاق، بعدما اتفق الطرفان في النصف الساعة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

واتفقت إدارة الاتحاد مع نظيرتها الاتفاق في الساعة 11:30 “مساء الخميس” قبل 30 دقيقة فقط من إغلاق فترة التسجيل الصيفية، بإعارة المحترف البرتغالي جوتا، مقابل أن يتحمل نادي الاتحاد جميع رواتب اللاعب خلال الفترة التي سيقضيها مع نادي الاتفاق.

وأشارت مصادر إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي بخصوص إعارة اللاعب وبدأوا بالإجراءات الرسمية لذلك، إلا أن التأخر في الإجراءات أدى إلى عدم تمكن الاتفاق من تسجيل اللاعب في نظام “تي إم إس”، لتتعطل وتفشل صفقة الانتقال.