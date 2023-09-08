تحدث الناقد الرياضي فهد القريني، عن احتياج نادي الشباب للاعبين، ونواقص الفريق في ظل تعاقدات باقي الأندية مع لاعبين أجانب .

وقال القريني خلال لقائه على برنامج الديوانية:” الأندية تفكر في من يلعب ومن يرحل، والشباب‬⁩ بدون لاعبين يتفرج.”

وأضاف :” الزملاء قاعدين يقولوا احنا عندنا نواقص في فريقنا وتشوف اللاعبين العالميين موجودين في هذي الأندية وفيها فايض عن العدد المحدد لكل نادي، تتحسر على نادي مثل الشباب .”

وتابع:” شيء مؤلم نادي كبير مثل الشباب ما تعاقد إلا مع لاعب واحد وهو البلجيكي يانيك كاراسكو، أنا ما أدري هل هو منحوس هل فيه عين هل فيه عنده اشكالية، حقيقةً شيء مؤلم لما تشاهد النادي الشبابي الفريق العريق والبطولات اللي حققها وتشوفه الآن في المركز الأخير وتتحسر.”