أثارت تغريدة غامضة للإعلامي الرياضي عدنان جستنية جدلاً واسعاً هاجم خلالها بعض الأشخاص ممن اختلفوا معه بشأن كواليس وأخبار انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الاتحاد قبل انتهاء الميركاتو في المملكة وحسم الأمر.

وقال جستنية عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :”ما بقي إلا صوير وعوير ويللي مافيه خير يفهمونا صحافة. أما نون النسوة من ظهرت تمثلهم في مجال الكورة لم يسبق لها أن حصلت على شهرة في تاريخها المهني مثلما حصلت على شهرة إلا بعدما اقترن اسمها نطقاً بإسم أبو جستن”.

وأضاف ” وبعدما افترت عليا بمعلومة لم تكن دقيقة في نقلها عبر برنامج mbc في اسبوع فيما يخص اللاعب الكبير محمد صلاح وموضوع يتعلق ببنته مكة واجراءات تسجيلها في أحد المدارس الخاصة بجدة”.