أثارت تغريدة غامضة للإعلامي الرياضي عدنان جستنية جدلاً واسعاً هاجم خلالها بعض الأشخاص ممن اختلفوا معه بشأن كواليس وأخبار انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الاتحاد قبل انتهاء الميركاتو في المملكة وحسم الأمر.
وقال جستنية عبر حسابه الرسمي على موقع إكس :”ما بقي إلا صوير وعوير ويللي مافيه خير يفهمونا صحافة. أما نون النسوة من ظهرت تمثلهم في مجال الكورة لم يسبق لها أن حصلت على شهرة في تاريخها المهني مثلما حصلت على شهرة إلا بعدما اقترن اسمها نطقاً بإسم أبو جستن”.
وأضاف ” وبعدما افترت عليا بمعلومة لم تكن دقيقة في نقلها عبر برنامج mbc في اسبوع فيما يخص اللاعب الكبير محمد صلاح وموضوع يتعلق ببنته مكة واجراءات تسجيلها في أحد المدارس الخاصة بجدة”.
صحيح كلامك بس للتصحيح هم عائله جستنيه من قبيله فتني أو فتن الموجوده بقريه كجرات بالهند القريبه من الحدود الباكستانيه وأغلب المتجنسين منهم عايشين الان بمكه وجده
طبعا قبيله جستنيه أصلها من قبيله فتن الموجوده بين الحدود الهنديه الباكستانيه واهلها أهل علم وأهل الفقه ومتدينين بشده
المفروض يحقق مع جستنيه علا الاخبار المضلله وتشويه سمعه بلدنا الرياضيه وخلق التوتر والعلاقه مع المصريين ونطالب بأبعاده لدياره الحقيقه لانه لايمثل الشعب السعودي في ظل تطور نهضتنا الرياضيه
ويحقق مع من تسبب سابقا بتجنيسه
اقول انت انسان قذر اعلاميآ ونفسيآ ودائمآ تسقط على الأخرين بكذبك وتدليسك ونقل الاخبار الكاذبة وشأت ارادة الله ان تهان على يد هذه الاعلاميه التي جعلت منك اضحوكة للعالم . فسبحان الله كل ساق سيسقى بما سقى كم اسقيت الناس كذبآ وبهتانآ وجاء اليوم الذي تشرب من نفس الكأس ..
شايف عمره البني ادم
اخباره مضروبة وبدلا من يعتذر لجماهير الاتحاد جالس يكابر ويدعي انه مشهور!
مي وغير مي مادروا عنك ولا سمعوا فيك
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خرررررررررررر بط بط خرررررررررررر من اي جنسيه ياجنسوووه ه ه. جنس و جنسوه سالتي ماخربطوه وزون على كلام الاعلامي المخضرم متجنسون احمد حمدوه من سها ع ماقدروا عليه خلك من الطابه على وزن الطابه ماقدروا عليه
هو صلاح جابوه والا ما جابوه
لا ما جابوه ههههه
عدنان نجس النية،، معاة (فيها) ، ما ندري وش معاة (فيها) بس،، الأكيد أن معة (فيها) شيء ما هو بسيط
جستنية خرف يا جدعان
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انتم تحلمون بصلاح حتى أصبح كابوس
يارجال لك وجه تصرح بعد صحيح الي اختشو ماتو
يارجال لك وجه تصرح بعد صحيح الي اختشو ماتو
اقول قم بس قم. مرمرط بك الارض. وخلتك تعض الارض