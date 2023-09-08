علّق الناقد الرياضي والمدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد حامد البلوي، على الأزمة القائمة بين اللاعب عبد الرحمن العبود ونونو سانتو . وقال البلوي خلال لقائه على برنامح أكشن مع وليد :” إبعاد اللاعب عبدالرحمن العبود عن التمارين يعتبر خطأ وممنوع بلائحة الاحتراف.”

وأضاف: اليوم أنا كمسؤول إداري ترا أنا ما يحقلي أشيل اللاعب ما يتمرن ولا يحقلي أوديه يتمرن انفرادي هذا نظام وهذي لائحة ترا وتمنع أن اللاعب يُبعا، كنت أشد عليه سابقًا لكن لا نبعده.”.

وواصل الإعلامي وليد الفراج :” لا يجب أن نعتبر نونو سانتو له جمايل على الاتحاد.”

وكان العبود قد نشر على حسابه الرسمي من خلال خاصية الاستوري معلقًا على قرار ابعاده عن التدريبات قائلاً:” فترة التسجيل تمنيت أن يكون الحال أفضل خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد، وانتظرت الحراك والانصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب وأي تواصل.”