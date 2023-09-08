تحدث الناقد الرياضي بسام اللحياني، عن الأزمة القائمة بين اللاعب عبد الرحمن العبود ونونو سانتو المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، وقرار الأخير بإبعاد اللاعب عن التدريبات.

وقال اللحياني خلال لقائه على برنامج برا الـ 18 :” موضوع عبدالرحمن العبود أنا أشوفه معقد وأعتقد أن السبب الرئيسي فيه هو غياب الحكمة من نادي الاتحاد .”

وأضاف :” أين دور الإدارة اللي حضر في موضوع حمدالله ومواضيع أخرى والمفترض إنه يكون حاضر في موضوع عبدالرحمن العبود .”

وتابع :” لاعب بقيمة عبدالرحمن العبود إضافة للفريق ويحتاجه، وفي النهاية العبود لازم يكون لاعب محترف واعي ويتقبل كل الآراء الفنية تحديدًا من المدرب .”