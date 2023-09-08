أوضح الإعلامي الرياضي محمد الخميس أنه تواصل مع رئيس نادي الشباب السابق خالد الثنيان وأخبره بأنه اتفق مع لاعب وبعدها شاهده منضم لصفوف الاتفاق.
وقال الخميس :” تواصلت مع خالد الثنيان وقال لي اليوم إحنا مخلصين مع مهاجم منتخب جمايكا، في نفس اليوم حدثت المشكلة وطلع الرئيس وحدث ذلك الفراغ فبالتالي لم تتم الصفقة”.
وأشار الخميس الي أن الفراغ الإداري الذي حدث في نادي الشباب تسبب في فشل انتقال المهاجم الجمايكي إلى صفوف الفريق.
#محمد_الخميس | رئيس #الشباب السابق خالد الثنيان تواصل معي وقال لي بأنه "خلص" مع لاعب وبعدها شاهدناه في #الاتفاق#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/lXz5dr84QS
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 7, 2023
هذي كلها اسباب التبعية للزعيق وبيع نجوم الفريق للمدلل ..رجل جا لمهمة معينة خلصها وانتهى دوره.
وليه ماتقول من هو السبب اللي خطط لإسقاط كم في مباراته ب 4 وضع لكم المشكله وضحك عليكم وخلا الشباب بدون إدارة وقابله ليرد عليه مقول البلطان أربعة وإذا تبون نعيدها . هؤلاء من ادخلوهم أعضاء شرف لقصد ما لاكن اسقطهم الهلال والان اينهم من الشباب ولماذا هربو منه ⚽⚽⚽