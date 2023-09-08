أوضح الإعلامي الرياضي محمد الخميس أنه تواصل مع رئيس نادي الشباب السابق خالد الثنيان وأخبره بأنه اتفق مع لاعب وبعدها شاهده منضم لصفوف الاتفاق.

وقال الخميس :” تواصلت مع خالد الثنيان وقال لي اليوم إحنا مخلصين مع مهاجم منتخب جمايكا، في نفس اليوم حدثت المشكلة وطلع الرئيس وحدث ذلك الفراغ فبالتالي لم تتم الصفقة”.

وأشار الخميس الي أن الفراغ الإداري الذي حدث في نادي الشباب تسبب في فشل انتقال المهاجم الجمايكي إلى صفوف الفريق.