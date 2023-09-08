تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن تعديلا على أغنية الأماكن لفنان العرب محمد عبده بتقنية الذكاء الاصطناعي لتأتي بصوت نجم النصر كريستيانو رونالدو؛ الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بعد انتشار المقطع .

واستخدم مصمم الفيديو تقنية الذكاء الاصطناعي بحيث استبدل صوت محمد عبده بـ رونالدو، إلى جانب أنه وضع صورته بالثوب على المقطع ما أثار دهشة مستخدمي منصة إكس

وسمع صوت رونالدو في المقطع المفبرك بدلا من محمد عبده يقول :” كل شيء حولي يذكرني بشيء، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شيء.”

وأعرب المستخدمون خلال تغريداتهم عن استغرابهم من الدقة التي بدا عليها صوت رونالدو خلال المقطع، فيما اختلف آخرون في الرأي منتقدين المقطع.

ومن بين التعليقات المتداول علق شخص قائلاً:” كريستيانو لن يصبح محمد عبده لو بعد مليار سنة.”

وسبق وتداول مقاطع أخرى لعدد من نجوم العصر الحديث، وهم يؤدون أغنيات لزملاء لهم من خلال الذكاء الاصطناعي .