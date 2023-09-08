أكد الإعلامي الرياضي عبدالله العمري أن الرائد يمر بمرحلة سيئة جدًا، لافتاً إلى أنه لا يوجد أعضاء ذهبيون في النادي، والإدارة تجلب لاعبين لا يستطيعون اللعب في دوري الدرجة الأولى

وقال العمري :” ما يحدث اليوم لنادي الرائد محزن جدا، مافي عمل ولا إنتاج ونفس الأخطاء تتكرر في كل موسم، لا يوجد استقطابات للاعبين محليين أو أجانب”

وأضاف ” أوجه رسالة لوزير الرياضة بضرورة الالتفات لما يحدث لنادي الرائد لأن الوضع فيه محزن جدا”.