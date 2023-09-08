أكد الإعلامي الرياضي عبدالله العمري أن الرائد يمر بمرحلة سيئة جدًا، لافتاً إلى أنه لا يوجد أعضاء ذهبيون في النادي، والإدارة تجلب لاعبين لا يستطيعون اللعب في دوري الدرجة الأولى

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وقال العمري :” ما يحدث اليوم لنادي الرائد محزن جدا، مافي عمل ولا إنتاج ونفس الأخطاء تتكرر في كل موسم، لا يوجد استقطابات للاعبين محليين أو أجانب”

وأضاف ” أوجه رسالة لوزير الرياضة بضرورة الالتفات لما يحدث لنادي الرائد لأن الوضع فيه محزن جدا”.