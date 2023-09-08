أكد الإعلامي الرياضي عبدالله العمري أن الرائد يمر بمرحلة سيئة جدًا، لافتاً إلى أنه لا يوجد أعضاء ذهبيون في النادي، والإدارة تجلب لاعبين لا يستطيعون اللعب في دوري الدرجة الأولى
وقال العمري :” ما يحدث اليوم لنادي الرائد محزن جدا، مافي عمل ولا إنتاج ونفس الأخطاء تتكرر في كل موسم، لا يوجد استقطابات للاعبين محليين أو أجانب”
وأضاف ” أوجه رسالة لوزير الرياضة بضرورة الالتفات لما يحدث لنادي الرائد لأن الوضع فيه محزن جدا”.
#عبدالله_العمري:#الرائد يمر بمرحلة سيئة جدًا، لا يوجد أعضاء ذهبيون في النادي، والإدارة تجلب لاعبين لا يستطيعون اللعب في دوري الدرجة الأولى@abdullaalamre #دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/R4qHatRjVh
— #دورينا_غير (@SBA_sport) September 7, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً