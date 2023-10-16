ظهرت طائرة الخطوط السعودية وهي تحمل شعارها الجديد رمز الفخر والعزة وتسير على كورنيش جدة في مشهد رائع مع البحر الأحمر .

وكانت الخطوط السعودية دشنت هويتها الجديدة بألوانها الثلاث؛ الأخضر الذي يجسد لون العلم رمز الفخر والاعتزاز ولون النخلة التي ترمز للكرم والثقافة والضيافة، واللون الأزرق الذي يمثل لون بحر المملكة وسمائها وتستلهم منه ارتفاع سقف طموحاتها عبر المبادرات النوعية التي سيتم إطلاقها مستقبلاً.

ويشكل اسم وهوية “السعودية” جزءاً أساسياً من تاريخ الطيران وتطوره في المملكة، ويحمل المواطنون مشاعر عاطفية إيجابية خاصة تجاه العلامة.