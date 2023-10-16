أكد الناقد الرياضي بندر الراشد أنه من المستحيل أن يستطيع نادي الشباب المنافسة هذا الموسم، وذلك بسبب التخبطات الكثيرة التي تعرض لها منذ بداية هذا الموسم، وعلى مشجعي النادي قبول هذا الأمر.

وأضاف أن الشباب كان يعاني بشكل كبير، حيث لم يكن هناك استقطابات للاعبين، واستمرار بعض اللاعبين الذين كانت مستوياتهم غير جيدة.

وتابع الراشد أن الشباب يحاول العمل بإيجابية حاليًا، بمحاولة الوصول إلى بر الأمان لنهاية هذا الموسم الصعب، وتحدث أن الشبابيبن يجب عليهم أن يتقبلوا فكرة أن الفريق يسعى لتحقيق مركز جيد.

وأردف أن التوقيع مع المدرب إيجور بيسكان حتى نهاية الموسم، من الأمور المهمة جدًا، وأنه على الجميع عدم استباق الأحداث، وانتظار رؤية ما يمكن أن يفعله بيسكان.