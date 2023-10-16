اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقالت شبكة واشنطن بوست أن ولي العهد أبقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ينتظر عدة ساعات لاجتماع كان من المفترض أن يحدث في المساء لكن ولي العهد لم يحضره إلا في صباح اليوم التالي.

وأكدت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد اجتماعا “مثمرا للغاية” مع الأمير محمد بن سلمان في الرياض، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة.

وجرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها. حيث أكد ولي العهد، خلال الاجتماع، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء.

وأكد ولي العهد سعي المملكة لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد ولي العهد، على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.