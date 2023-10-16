أكد النيجيري أوديون إيجالو، نجم الوحدة، على حبه لناديه السابق الهلال، قائلاً ” جمهور الهلال دائما في قلبي”.
وقال إيجالو :” لن أنسى هذا الجمهور، لقد وقفوا إلى جانبي في اللحظات الصعبة التي لم أستطع تسجيل الأهداف فيها وهم يتفاعلوا معي في وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف ” الأولوية في تجربتي الحالية مع الوحدة ليس أن أكون الهداف أو المنافسة على لقب الدوري، الأولوية أن أساعد زملائي بالتهديف، ثم يأتي هدفي الشخصي ”
في #رياضة_سكوب.. نجم الوحدة إيغالو: جمهور الهلال دائمًا في قلبي. pic.twitter.com/aUH3D9Bkim
— رياضة سكوب (@RiyadahScoop) October 15, 2023
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