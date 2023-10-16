أكد النيجيري أوديون إيجالو، نجم الوحدة، على حبه لناديه السابق الهلال، قائلاً ” جمهور الهلال دائما في قلبي”.

وقال إيجالو :” لن أنسى هذا الجمهور، لقد وقفوا إلى جانبي في اللحظات الصعبة التي لم أستطع تسجيل الأهداف فيها وهم يتفاعلوا معي في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف ” الأولوية في تجربتي الحالية مع الوحدة ليس أن أكون الهداف أو المنافسة على لقب الدوري، الأولوية أن أساعد زملائي بالتهديف، ثم يأتي هدفي الشخصي ”