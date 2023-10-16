كشف خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية ، عن طبيعة الرياح خلال موسم الوسم .

وقال الزعاق : مع دخول موسم الوسم تختفي هوية الريح ، فتكون رياحه متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.

وأشار إلى أن خلال موسم الوسم يتحدد مسار السحب فتأتي من الجهة الغربية ويبدأ انكماش الرطوبة وتتحول إلى ضباب ، لافتاً إلى أن الوسم يعد من أهم مواسم السنة .

واختتم حديثه بأن المؤشرات التي تظهر في تلك الفترة تحدد ماهية الموسم القادم، فالرياح الرطبة مؤشر إيجابي، بينما يعني تلاشي السحب العابرة مؤشر سلبي بشأن الموسم القادم .