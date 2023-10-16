كشف خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية ، عن طبيعة الرياح خلال موسم الوسم .
وقال الزعاق : مع دخول موسم الوسم تختفي هوية الريح ، فتكون رياحه متقلبة الاتجاه وخفيفة السرعة.
وأشار إلى أن خلال موسم الوسم يتحدد مسار السحب فتأتي من الجهة الغربية ويبدأ انكماش الرطوبة وتتحول إلى ضباب ، لافتاً إلى أن الوسم يعد من أهم مواسم السنة .
واختتم حديثه بأن المؤشرات التي تظهر في تلك الفترة تحدد ماهية الموسم القادم، فالرياح الرطبة مؤشر إيجابي، بينما يعني تلاشي السحب العابرة مؤشر سلبي بشأن الموسم القادم .
في موسم الوسم تختفي هوية الرياح.. كيف ذلك؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/32Ctdnfqq3
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 16, 2023
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