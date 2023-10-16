تعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل منهما ، في المباراة الودية التي جمعتهما ، مساء اليوم ملعب هزاع بن زايد بالإمارات .
وأحرز حمدي فتحي هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 62 بضربة رأسية .
ليتمكن إسلام سليماني من تسجيل هدف التعادل في 92 بعد عرضية من زميله يوسف عطال ، لتنتهي المباراة بتعادل المنتخبين 1-1 .
ويُذكر أن هذه المباراة تأتي في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2023 .
مصر 1-1 الجزائر
شاهد هدفي المباراة#مصر_الجزائر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Tl6nQR4J0U
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023
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