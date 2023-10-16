تعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل منهما ، في المباراة الودية التي جمعتهما ، مساء اليوم ملعب هزاع بن زايد بالإمارات .

وأحرز حمدي فتحي هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 62 بضربة رأسية .

ليتمكن إسلام سليماني من تسجيل هدف التعادل في 92 بعد عرضية من زميله يوسف عطال ، لتنتهي المباراة بتعادل المنتخبين 1-1 .

ويُذكر أن هذه المباراة تأتي في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2023 .