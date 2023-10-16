هددت الفنانة المصرية حورية فرغلي، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ريم طارق، بسبب زعم الأخيرة بأنها سبب طلاقهما.

وأكدت فرغلي أنها ستلجأ إلى القضاء في حالة استمرار الأمر خاصة أن الموضوع أصبح يسبب لها الانزعاج.

وأوضحت حورية فرغلي أنها ترددت في الرد عليها إلا أنها رأت تعمدها الزج باسمها من أجل تصدر الترند، على الرغم من عدم معرفتها بها تماماً.

وقالت حورية: “الأستاذة ريم طارق طليقة حسن شاكوش اللي أنا معرفهاش خالص ولا عمري شوفتها، اتقال اسم حورية وثالث حرف (ر) الناس سابت كل الأسامي ومسكت في حورية سكت ومتكلمتش خالص، إنما يجيلك الجرأة أنك تنزلي أن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش لغاية هنا بقا واستوب”.

وأضافت: “انتي يمكن مش واصلك بس أنا أكبر من كده بكتير، وعمري ما جبت سيرة حد وطول عمري في حالي، واسم حورية فرغلي متقولهوش تاني، انتي بتقوليه عشان تطلعي تريند، ولو قولتي اسمي تاني أنا آسفة على رد فعلي اللي هيحصل لأن ده حقي، وربنا يهديكي يا بنتي”.

واستكملت: “على فكرة أنا ممكن أرفع عليكي قضية تشهير، أنا مصورة الخبر وبعتوا لريهام سعيد وعندها بعد أما قولتي كدة أنا سكت وبرضو مش عايزة تعدي الموضوع اللي أنا مليش علاقة بيه لا من قريب ولا من بعيد”.

وتابعت: “مش هقولك غير ربنا يهديكي لنفسك وتبطلي تجيبي سيرتي لأني المرة الجاية هشتكيكي بالتشهير وصدقيني مش هتستحملي، مسمحلكيش تقولي اسمي مرة ثانية”.