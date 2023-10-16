أقدمت سيدة على التخلص من حياة طفلها البالغ من العمر 3 سنوات شنقًا ، بسبب لون بشرته السمراء التي تشبه والده في القاهرة .

وكانت مديرية الأمن ، تلقت بلاغاً يفيد العثور على جثة طفل داخل شقة سكنية ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمكان الحادث.

وتبين وجود جثة الطفل ، بالغ من العمر 3 سنوات، وبه أثار خنق حول الرقبة ، ووبعد التحريات تبين أن والدة الطفل وراء مقتله، بسبب لون بشرته السمراء التي تشبه والده .

وتمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتهما اعترفت بارتكاب الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة .