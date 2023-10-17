ردت رائدة الأعمال العراقية الأمريكية هدى قطان مالكة ومؤسسة علامة «هدى بيوتي» للتجميل ، على تعليق لفتاة إسرائيلية قاطعت منتجاتها لأنها تدعم فلسطين.

وكانت الفتاة علقت على أحد منشورات هدى الداعمة للقضية الفلسطينية ، وقالت الفتاة “أعتقد أن مقاطعة منتجاتك هي أفضل طريقة لخفض أسهم شركتك” ، لترد عليها هدى قائلة:”لا أحتاج إلى أموال لطخت بالدم” .

وفي وقت سابق ، أعلنت هدى قطان دعمها الكامل لفلسطين وذلك من خلال نشر صور ومقاطع فيديو للأعمال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستغرام .