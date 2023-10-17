خرجت سيدة من الأحساء تدعى “أم أحمد”، مقدمة نموذجا مشرفا جديدا للمرأة السعودية، التتي لا تعرف المستحيل.

وتقوم أم أحمد بإدارة مزرعتها بالكامل من مرحلة نثر البذور حتى مرحلة الحصاد، وأصبحت حياتها بين النخيل والنباتات.

وتدير كذلك جميع الشؤون الزراعية المتعلقة بمزرعتها التي تستغرق فيها كل وقتها، مع ترابط أسري نشرته وسط مزارع الأحساء.