كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، حقيقة اقترابه من تدريب منتخب البرازيل في عام 2024.

وأعلن الاتحاد البرازيلي في وقت سابق أن مدرب فلوميننزي فرناندو دينيز سيتولى المهمة موقتاً بانتظار التعاقد مع مدرب دائم، مؤكدًا أن أنشيلوتي سيتولى تدريب “السامبا” بدءًا من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وما زاد من هذه التكهنات هو ما قاله باولو أندريه عميد جامعة بارما، خلال تقليد أنشيلوتي لقب الدكتوراه الفخرية، مؤخرًا، حيث قال: “في عام 2024 ينتظر أنشيلوتي مغامرة غير عادية وهي حلم بالنسبة للعديد من المدربين بتوليه تدريب منتخب البرازيل”.

فيما صرح انشيلوتي قائلًا: ” الأمر كله مجرد شائعات.. أنا سعيد للغاية في ريال مدريد، لقد بدأنا الموسم بشكل جيد ونأمل أن ننهيه بشكل أفضل”.

وتردد العديد من الأسماء مؤخرًا لخلافة أنشيلوتي في قيادة ريال مدريد، أبرزهم تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، وروبيرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون.