أوضح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور فيصل القحطاني في مستشفى المملكة أن مرض السكري من أكبر أسباب فقد البصر.

وقال القحطاني أن السكر يؤثر على شبكية العين، ويسبب قصور في الدورة الدموية المسئولة عن تغذية قرنية العين.

وأضاف القحطاني أن أكثر مشاكل العيون انتشاراً وأهمية الفحص المدرسي للنظر، ويأتي ذلك بسبب جفاف العين.

وتابع القحطاني أن جفاف العين يأتي بسبب الأجواء الحارة والباردة، وكذلك بسبب كثرة التعرض للأجهزة الإلكترونية.