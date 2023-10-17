كثير من الفتيات يفضلن ارتداء أحذية الباليرينا المسطحة، فهي تعتبر من أحدث الأحذية الموضة خلال هذا العام، ولكن حذر خبراء في الصحة من ارتدائها.

قال طبيب أمراض القدم الدكتور “روبرت خوراميان” أن الأحذية المسطحة لا توفر الدعم المناسب للقدمين؛ لأنها مصممة خصيصًا لراقصات الباليه، حيث توفر لهن المرونة الكافية للحركة والدوران”، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضاف خورانيان “تلك الأحذية لا تدعم قوس القدمين، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية، وهو التهاب يصيب الأنسجة الموجودة في القدمين”.

ووفقا لبعض الأطباء، تسبب الحالة السابقة ألمًا مبرحًا في أسفل القدم قرب الكعب، وتزداد سوءًا مع الخطوات القليلة الأولى بعد الاستيقاظ من النوم، أو عند الوقوف لفترات طويلة.

وأوضح الطبيب أن انتعال الأحذية التي لا تدعم قوس القدم، قد يؤدي إلى الإصابة بـ “ورم مورتون العصبي” الذي يؤثر في أخمص القدم أو المنطقة بين الأصبعين الثالث والرابع.