أظهرت لقطات ردة فعل النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح على جماهير قالت له “ميعرفش يلعب” خلال مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وردد عدد من الجماهير داخل المدرجات جملة” ميعرفش يلعب” فيما التفت لهم محمد صلاح ليرد عليهم بابتسامه ثم أكمل اللعب مجددا.

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الاثنين، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.