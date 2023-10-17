أكد مساعد وزير الرياضة لشؤون الإعلام والتواصل الدكتور رجاء الله السلمي أنه في حال الدخول على موقع الوزارة، ستجد أن جميع الأنظمة والقوانين الرياضية تم تحديثها.

وعدد السلمي خلال الجلسة الخاصة بالقطاع الرياضي عددًا من تلك القوانين أولها اللائحة الخاصة بالأندية الرياضية، والتي تحوكم العمل بها.

وأضاف أن التحديثات جميعها تمت بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن الأنظمة والقوانين المحدثة كانت للمؤسسات الربحية وغير الربحية على حد سواء، وفي جميع الأصعدة.