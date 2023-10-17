أوضح حسن مرزوق، الرئيس التنفيذي لنادي الأخدود اليوم أن إدارة ناديه ما زالت تنتظر الحصول على حيثيات القرار الصادر من لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة السعودي بشأن الاحتجاج الذي تَقدّم به النادي حول عدم أهلية مشاركة علي البليهي، في مباراة فريقهم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأضاف مرزوق: «لم نتقدم باستئناف ضد قرار رفض الاحتجاج حتى الآن لأن أسباب الرفض وحيثيات القرار لم تصل إلينا»، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

وطالب مرزوق في وقت سابق عبر «الشرق الأوسط»، بأن تكون الحالات التحكيمية التي يدوّنها حكام المباريات في «دوري روشن» في تقاريرهم، متاحة لجميع الأندية، للاطلاع عليها.

وفي وقت سابق، رفضت لجنة الانضباط والأخلاق الاحتجاج الذي تقدَّم به «الأخدود» على نظامية مشاركة علي البليهي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من «الدوري السعودي»، بحجة حصول البليهي على 4 بطاقات صفراء.

وتعتبر البطاقات الصفراء المحتسَبة رسمياً على مُدافع الهلال علي البليهي، دوّنت أمام أبها في الجولة الأولى، والاتحاد في الجولة الخامسة، والشباب في الجولة الثامنة، في حين لم يحصل على أي بطاقة أخرى عن المذكور في المباريات الثلاث.

ووفقا لمصادر الشرق الأوسط، فإن لجنة الاستئناف سترفض استئناف نادي الأخدود، في حال تقديمه، كون اللاعب لم يحصل إلا على 3 بطاقات صفراء، وإن ما يتردد بشأن وجود بطاقة رابعة في تقرير الحكام لمباراة «الفيحاء» ليس صحيحاً على الإطلاق.