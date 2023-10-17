أعلن الرئيس محمود عباس ، اليوم الثلاثاء ، الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حداداً على شهداء مستشفى المعمداني بقطاع غزة .

وندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان رسمي له “جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال بقصف مستشفى المعمداني”، مشيراً الى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسرًا بسبب الغارات .

ويُذكر أن طائرات الاحتلال قصف مساء اليوم ، مستشفى المعمداني مما أدى إلى سقوط أكثر من 500 ضحية على الأقل ، بالإضافة إلى تواجد مئات الضحايا تحت الأنقاض .