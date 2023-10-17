أكدت مصادر ، على جاهزية الفرنسي سانت ماكسيمان ، لاعب النادي الأهلي للمشاركة في المباراة القادمة للفريق أمام الوحدة في بطولة الدوري .

وقال الإعلامي الرياضي وليد السعيد ، عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» ، ” أن ماكسيمان بات جاهزًا للمشاركة في مباراة الوحدة وذلك بعد تعافيه من الإصابة” .

وكان ماكسيمان تعرض للإصابة بتمزق في عضلات الفخذ ، مما جعله يغيب عن ديربي جدة ، والذي فاز به الراقي بهدف نظيف .

ويذكر أن الأهلي يواجه نظيره الوحدة ، يوم السبت القادم ، على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين .