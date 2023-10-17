أشاد النجم الفرنسي نغولو كانتي على المستوى العالي لدوري روشن وتنافسية الأندية فيه .

وقال كانتي في تصريحات صحافية :”مستوى دوري روشن بالنسبة لي كان مفاجأة سارة ، مستوى التنافسية عالي ومثير حتى الآن” .

وفي وقت سابق ، انتقل كانتي إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ناديه الإنجليزي تشيلسي ، وسيتقاضى اللاعب 172 مليون جنيه إسترليني في عامين .

وكان كانتي واحداً من الكثير من النجوم الذين انتقلوا إلى دوري روشن ،حيث انضم إلى أمثال فابينيو وكريم بنزيما في الاتحاد، بينما انتقل آخرون مثل نيمار وساديو ماني ورياض محرز إلى أندية أخرى منافسة في الدوري .

يذكر أن أندية دوري روشن أنفقت أكثر من 750 مليون جنيه إسترليني خلال فصل الصيف، كما أن المملكة مرشحة للفوز بحقوق استضافة كأس العالم 2034 .