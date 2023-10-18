أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية عن وجود 17 وظيفة متنوعة متاحة للرجال والنساء، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة دبلوم أو بكالوريوس فأعلى، وستكون هذه الوظائف متاحة في مدن الرياض وجدة والأحساء.

وأوضحت الجامعة أن مسمى الوظائف :

– مساعد بحث

– احصائي حيوي

– فني مكتبة

– محاضر في العلوم الإشعاعية

– منسق أبحاث ثالث

– تقني مختبر

– مساعد مكتبة

– كبير الدعم الفني

– أخصائي أسنان مساعد

– تقني مختبر الأسنان

– موضح طبي ثاني

– مهندس معماري

– داعم فني

– عالم أبحاث أول

– إداري عقود ثاني

وأشارت الجامعة إلى أن التخصصات المطلوبة:

– علوم المختبرات السريرية

– علوم صحية

– علوم إشعاعية

– العلاج المناعي

– الصيدلة

– التمريض

– الطب العام

– الطب والجراحة

– طب الأسنان

– إدارة الأعمال

– القانون

– علوم المكتبات

– اللغة الانجليزية

– علوم الحاسب

– الدعم الفني

– التصميم الجرافيكي

– الهندسة المعمارية

– الإحصاء الحيوي

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.

ويمكن التقديم على تلك الوظائف من خلال الضغط على الرابط التالي:

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