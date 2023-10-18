أكدت عضو وفد المملكة المشارك في الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية دكتور إيمان الخلاوي أنه لا يوجد أي دليل كون المرأة العربية معرضة للإصابة بسرطان الثدي في سن مبكر عن المرأة الغربية.

وأضاف الخلاوي أن هذا الأمر كان يشغل كثير من الباحثين في سرطان الثدي، وأن وسائل الإعلام كذلك كانت تتحدث كذلك، وهو أمر مهم في الأدلة الاسترشادية للكشف المبكر.

وتابعت أن المرأة العربية أكثر شبابًا عن المجتمع الغربي، أي أن أعمار السيدات تحت سن الـ 50 أكثر، فنجد أن السيدات اللاتي يعانين من سرطان الثدي في هذه الفئة العمرية أكبر.