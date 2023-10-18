دعم الفرنسي المخضرم إيريك كانتونا أسطورة نادي مانشستر يونايتد فلسطين ، وذلك بالتزامن مع تصعيد هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .

وكتب كانتونا عبر حسابه الشخصي بتطبيق إنستغرام:” إن الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس إن قول «فلسطين حرة» ، لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود ، «فلسطين حرة» تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عامًا” .

وأضاف : “فلسطين الحرة تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، نصفهم من الأطفال ، «فلسطين الحرة» تعني إنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية .

واختتم حديثه : «فلسطين الحرة» تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم .