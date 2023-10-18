تسبب إهمال عائلة في نسيان طفلتهم في أحد المدارس الابتدائية حتى الـ 10 مساءً .

وروت المعلمة أن هناك واحدة من الطالبات تأخرت عليها السيارة وعندما اتصلت بوالداها أخبرها أن أخاها سيأتي لإحضارها ، وبعد ساعات من الانتظار لم يأتي الأخ .

وتابعت المعلمة بأن إدارة المدرسة حاولت الاتصال بعائلة الطفلة ولكن كانت هواتفهم مغلقة مشيرة إلى أن معلمة الطفلة أخذتها معاها لمنزلها .

ولفتت إلى أن عائلة الطفلة عندما علموا بغيابها ذهبوا إلى المدرسة لاحضارها ولكن كان الوقت متأخر لذلك حاولوا الوصول إلى مكان الطفلة التي رافقت معلمتها للمنزل .