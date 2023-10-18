رحب ‏مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعلان افتتاح المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر، و تسيير أولى رحلات مطار البحر الأحمر الدولي من خلال الصالة المؤقتة.

ومن المقرر أن يساهم هذا الافتتاح في تعزيز قطاع السياحة في المملكة، وجاء ذلك القرار بعدما عقد المجلس اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

وفي مستهل الإجتماع، ناقش المجلس ما ورد في تقارير المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالنمو والازدهار المتواصل للمملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية، وبالمركز الاقتصادي المتين للمملكة، وتوفر الحيز المالي المناسب للتصدي للتقلبات والمخاطر الدولية.

كما اطلع خلال جلسته على العرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة حيال مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى (الدرعية، ونيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن)، والذي اشتمل على تفصيل لمستجدات المشاريع ومراحلها الزمنية ونسب الإنجاز المتعلقة بها، سعياً لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030.