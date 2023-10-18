أكدت خبيرة التغذية الهندية روغوتا ديويكار ، على ضرورة تناول الأرز الأبيض بشكل يومي ، لأنه يعمل على خسارة الوزن .

وقالت روغوتا في مقطع فيديو نشرته على تليغرام ، أن المرء لا يجب أن يشعر بالذنب بعد تناول الأرز، موضحة بأنه لا يتسبب في الإصابة بالسمنة، كما يساعد على فقدان الوزن وإدخاله ضمن وجبة غذائية صحية تتضمن الخضروات ومصادر البروتين.

وتابعت أنه في حالة استبعاده من قائمة النظام الغذائي ، قد تسبب نتائج سلبية على صحة البشرة والشعر والهضم، مؤكدة أنه ليس هناك مقارنة بينه بين الأصناف الآخرى .

ولفتت إلى أن الطريقة الصحيحة لإعداد الأرز هي نقعه لمدة 15-20 دقيقة ، ثم غسله وظبحه .